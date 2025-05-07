Деревья на «Аллее Победы» посадили в Орехово-Зуеве

В деревне Губино прошло торжественное мероприятие, приуроченное к приближающемуся 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии праздника в деревне была заложена «Аллея Победы», где в память о героях, отдавших свои жизни за свободу и мир, были высажены деревья.