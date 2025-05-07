Деревья на «Аллее Победы» посадили в Орехово-Зуеве
В деревне Губино прошло торжественное мероприятие, приуроченное к приближающемуся 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии праздника в деревне была заложена «Аллея Победы», где в память о героях, отдавших свои жизни за свободу и мир, были высажены деревья.
В патриотической акции приняли участие сотрудники Орехово-Зуевского филиала «Мособллес», представители Белавинского территориального отдела, работники Ликино-Дулевского комбината благоустройства, а также учащиеся Губинской средней школы, в том числе юные члены школьного лесничества «Берендеи».
Оксана Лычагина, помощник участкового лесничего, отметила глубокий символизм мероприятия, подчеркнув, что высадка деревьев является выражением искренней благодарности тем, кто пожертвовал своими жизнями ради будущего нашей страны.
Ранее в деревнях Беливо и Запонорье Орехово-Зуевского городского округа были установлены новые мемориалы, призванные увековечить память местных жителей, не вернувшихся с Великой Отечественной войны.