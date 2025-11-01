Деревья и кустарники вырубят вдоль железнодорожных путей в Дубне

В Дубне проходят работы по обеспечению безопасности пешеходов, автомобилистов, машинистов электровозов на железной дороге. Сотрудники РЖД опиливают деревья и кустарники, которые растут вдоль путей в городе на всем перегоне от станции Большая Волга до вокзала Дубна.

Они работают на участке протяженностью порядка пяти километров. Порубочные остатки складируют. За бригадой следует пнедробилка, которая работает на участках, где деревья и кустарники уже спилили. Специалисты планируют привести в порядок участок железной дороги за несколько недель.

Уже организовали нормальный обзор на переезде у Дмитровского шоссе. Из-за разросшейся зелени там была плохая видимость.

«Город тесно сотрудничает с представителями предприятий „Российские железные дороги“ и Центральная пригородная пассажирская компания. Так, в этом году выполнили капитальный ремонт платформы № 1 на вокзале Большая Волга. Будем продолжать работы по приведению в порядок железнодорожных объектов», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.