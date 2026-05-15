Дератизация контейнерных площадок прошла в Мытищах

Борьба с грызунами в Мытищах осуществляется на постоянной основе. Специалисты проводят дератизацию мусорных площадок и подвалов, ликвидируя места обитания крыс, благоустраивая прилегающие территории и укрепляя основания контейнеров для обеспечения соблюдения санитарных норм.

С началом теплого сезона увеличилось число обращений, связанных с появлением крыс на контейнерных площадках для сбора мусора. Особое внимание в летний период уделяется уличным площадкам, где отрава для грызунов размещается в безопасных запирающихся контейнерах, что исключает доступ детей и животных к ядам.

«Комплексный подход позволяет оперативно выявлять и пресекать распространение грызунов, а эффект от обработки наступает в течение трех недель», — отметил руководитель дезинфекционной компании Антон Иванушкин.

Работы проводились на улице Колпакова возле первых корпусов домов под номерами 42 и 28, причем на первом адресе была проведена дополнительная обработка и в подвале. Дератизация осуществляется ежемесячно.

Жители могут оперативно сообщить о возникших проблемах в офис АО «Жилищное хозяйство Мытищи» на Крупской улице или по номеру телефона +7 (495) 586-33-13.