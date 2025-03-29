Депутаты в Жуковском приняли изменения в городской бюджет на 2025 год

Депутаты городского округа Жуковский обсудили корректировки бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Согласно обновленным данным, общий объем доходов бюджета на 2025 год составит 7,95 миллиарда рублей.

Это на 6,05 миллиона рублей больше, чем было предусмотрено ранее. Увеличение связано с ростом объема межбюджетных трансфертов на 5,87 миллиона рублей, поступающих из бюджета Московской области. При этом налоговые и неналоговые доходы города останутся без изменений.

Расходная часть бюджета также увеличится на 6,05 миллиона рублей и составит 8,39 миллиарда рублей. Корректировки связаны с уточнением сумм межбюджетных трансфертов и перераспределением средств для финансирования отдельных мероприятий.

Дефицит бюджета на 2025 год и последующие годы останется на прежнем уровне.