Депутаты в Мытищах утвердили уточнения к муниципальному бюджету на 2025 год

Состоялось внеочередное заседание Совета депутатов городского округа Мытищи, на котором народные избранники утвердили уточнения к муниципальному бюджету на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Обсудили планы на ближайшие три года.

Особое внимание было уделено вопросам перераспределения бюджетных средств, что позволило увеличить ассигнования на приобретение специализированного оборудования для театра драмы и комедии «Фест». Были выделены дополнительные ресурсы на закупку мебели, звукового и светового оборудования, а также иных технических средств, необходимых для обеспечения высокого уровня постановочной деятельности и создания комфортных условий для зрителей.

«Очередная корректировка бюджета связана с реконструкцией нашего любимого театра „ФЭСТ“. Это позволит наиболее полно оснастить театр. Знаю, что жители Мытищ с нетерпением ждут его открытия», — — отметил после заседания художественный руководитель театра кукол «Огниво» имени Железкина, Заслуженный артист России, депутат окружного Совета депутатов Алексей Гущук.