Депутаты в Мытищах провели рабочую встречу с предпринимателями

День микро, малых и средних предприятий отметили встречей с представителями этих направлений бизнеса в Мытищах. Встреча еще раз подчеркнула роль малого и среднего предпринимательства в развитии округа и региона.

Первый заместитель секретаря партии «Единая Россия» Андрей Гореликов и депутат от партии «Единая Россия», а также местный координатор проекта «Предпринимательство» Николай Шпак провели встречу с сотрудниками в честь Дня микро, малых и средних предприятий в рамках патриотической акции «Успех V единстве поколений». Предприятия важны для устойчивого развития страны, они могут обеспечить занятость населения, снизить уровень бедности, простимулировать предпринимательскую активность.

Депутаты от партии «Единая Россия» также поздравили коллектив с профессиональным праздником, подчеркнув важность поддержки малого и среднего бизнеса и рассказали о возможностях получения субсидий, льгот и другой государственной поддержки для молодых предпринимателей.

«Малый и средний бизнес — это основа нашей экономики, фундамент стабильности и роста, и его развитие всегда было в приоритете для партии „Единая Россия“, — отметил Андрей Гореликов.

Обсудили вопрос о том, как государство инвестирует в развитие новых бизнес-проектов, создает условия для роста и стабильности бизнеса, а также поддерживает начинающих предпринимателей в реализации их идей.

«Государство создало все условия для того, чтобы молодые бизнесмены могли воплотить свои идеи — это и субсидии, и льготные кредиты. Проект „Успехи V единстве поколений“ позволит создать связь между поколениями, передав опыт и поддержку новым поколениям предпринимателей», — сказал Николай Шпак.