Депутаты проверили содержание многоквартирных домов в Мытищах

Выездное совещание по вопросам благоустройства многоквартирных домов состоялось в Мытищах. В нем участвовали депутаты окружного совета Андрей Гореликов и Николай Шпак, координатор проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» Иван Яськив, а также представители управляющих компаний.

Участники совещания посетили несколько многоквартирных домов в Мытищах и определили задачи, которые требуют решения. Так, в доме № 4 по улице Мира необходимо выполнить генеральную уборку подъездов и проконтролировать содержание дворовой территории.

В доме № 32 на Новомытищинском проспекте предстоит отремонтировать лестницу входной группы второго подъезда, очистить канализационную систему, покрасить входные двери и произвести уборку подъездов.

Жителей дома № 34/2 на Новомытищинском проспекте оповестят о предстоящей очистке кровли и придомовой территории от снега, чтобы обеспечить безопасность жильцов.

Иван Яськив подчеркнул, что внести вклад в создание уюта в своем доме может каждый житель, поэтому очень важно активное участие горожан в процессе управления многоквартирными домами.

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