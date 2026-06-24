Депутаты проверили ремонт улицы Быковского в Воскресенске

Изменения коснулись не только жителей Фетровой фабрики, но и прилегающих микрорайонов — Лопатинского и Центрального. Поэтапное проведение ремонта позволит улучшить транспортную доступность и повысить безопасность дорожного движения. Депутат Геннадий Коротеев отметил: «Ремонт дорог — это один из самых частых запросов из тех, что вошли в народную программу. Чтобы работы выполнялись качественно и в срок, мы совместно контролируем их выполнение на всех этапах». На этапе планирования жители поделились с депутатами предложениями по благоустройству прилегающей территории и попросили установить новый остановочный павильон. Участница встречи Мария отметила: «Дорогу сделали, и даже уже остановку обновили. Мы довольны». Благодаря ремонту будет создано более комфортное сообщение для нескольких тысяч жителей и оптимизирован транзитный трафик между разными частями Воскресенска.