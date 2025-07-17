Депутаты проверили ремонт пострадавшего от удара БПЛА дома в Красногорске
Украинский беспилотник ударил по дому на улице Народного ополчения в ночь на 24 июня. Пострадал фасад здания, остекление 16-го и 17-го этажей, полностью выгорела одна квартира, где незамедлительно начались ремонтные работы.
Ход ремонта проинспектировали депутаты Московской областной думы Роман Володин и заместитель председателя совета депутатов Красногорска, руководитель фракции «Единая Россия» Богдан Андриянов.
Последствия попадания украинского дрона в многоэтажку уже большей частью устранены. О пожаре напоминает только оплавленный кусок пластика на трубах в холле.
«Безусловно, Фонд капитального ремонта включился, будет сделан фасад. Администрация помогает, сейчас уже очищена квартира. Там будет произведен ремонт», — рассказал Роман Володин.
На личные средства депутатов заново выкрашены стены, заменена потолочная плитка, внутри квартиры работы продолжаются.
«Зачищены стены от копоти, гари. Это основополагающее все-таки. Насколько качественно это будет сделано, в дальнейшем меньше будет запаха, и жизнь будет более комфортной», — отметил Богдан Андриянов.
Напомним, из-за упавших на крышу жилого дома фрагментов БПЛА начался пожар. Возгорание оперативно потушили, из здания эвакуировали порядка 100 человек.