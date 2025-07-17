Депутаты проверили ремонт пострадавшего от удара БПЛА дома в Красногорске

Украинский беспилотник ударил по дому на улице Народного ополчения в ночь на 24 июня. Пострадал фасад здания, остекление 16-го и 17-го этажей, полностью выгорела одна квартира, где незамедлительно начались ремонтные работы.

Ход ремонта проинспектировали депутаты Московской областной думы Роман Володин и заместитель председателя совета депутатов Красногорска, руководитель фракции «Единая Россия» Богдан Андриянов.

Последствия попадания украинского дрона в многоэтажку уже большей частью устранены. О пожаре напоминает только оплавленный кусок пластика на трубах в холле.

«Безусловно, Фонд капитального ремонта включился, будет сделан фасад. Администрация помогает, сейчас уже очищена квартира. Там будет произведен ремонт», — рассказал Роман Володин.