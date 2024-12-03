Депутаты проверили ремонт Москворецкой гимназии в Воскресенске

Работы в здании учебного заведения на улице Ломоносова ведутся с сентября. Члены и сторонники «Единой России» побывали на объекте с проверкой.

На начальном этапе специалисты занимаются демонтажем окон, дверей, потолков и полов. В ходе капитального ремонта в здании полностью заменят кровлю, фасад и инженерные коммуникации. Будут установлены современные системы канализации, водоснабжения и отопления, новая сантехника. Для классов, спортивного зала и пищеблока приобретут новую мебель и оборудование.

По словам депутата окружного совета Андрея Баранова, капитальный ремонт планируют завершить в конце 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.

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