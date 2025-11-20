Депутаты проверили ремонт кровли дома на Центральной улице в Воскресенске

Обновление кровли в доме № 22 по улице Центральной в микрорайоне Лопатинский выполнили в рамках народной программы «Единой России» по наказам избирателей. Качество работ оценил руководитель фракции в совете депутатов Воскресенска Сергей Слепов.

Депутат вместе с представителем подрядной организации лично поднялся на крышу и убедился в качестве уложенного покрытия и надежности его крепления. При ремонте был использован современный гидроизоляционный материал, который должен прослужить не менее 10-15 лет.

«Проверили все стыки и примыкания, особое внимание уделили проблемным участкам, где ранее наблюдались наибольшие протечки», — рассказал Сергей Слепов.

Представитель «Единой России» также побывал в квартирах, расположенных на пятом этаже, больше других страдавших от протечек. Жители выразили благодарность за оперативное решение проблемы депутатам, директору подрядной организации Александру Громову, начальнику участка Федору Магомедову и главному эксперту Дмитрию Ветрову, отметив, что после ремонта протечки полностью прекратились.