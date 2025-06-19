Депутаты проверили ремонт дорог во дворах в Мытищах

Мероприятие прошло на месте проведения ремонтных дорожных работ на внутридомовых территориях в рамках партийного проекта «Безопасные дороги». Участие в нем принял председатель Совета депутатов Мытищ, местный координатор проекта Андрей Гореликов.

Реализацию программы «Благоустройство дворов в Подмосковье», направленной на улучшение условий жизни жителей муниципалитета и повышение безопасности дорожного движения оценили сразу несколько народных избранников.

Исполнительный секретарь партии «Единая Россия» Анжелика Бутенко и активисты партии, которые участвуют в реализации проекта и контроле за выполнением работ, отметили важность осуществляемых мероприятий для улучшения жизни населения, повышения уровня безопасности и комфортности городской среды.

Ремонтные работы по асфальтированию у первых корпусов жилых домов № 39, 41, 43 и 45, расположенных на Новомытищинском проспекте уже выполнены на этой территории. Участники осмотрели качество проведенных работ и обсудили планы по дальнейшей организации дорожных работ.