Депутаты проверили обновление дворов на улице Карла Маркса в Воскресенске

Благоустройство дворовых территорий в рамках Народной программы «Единой России» продолжается. Депутаты, сторонники партии, представители подрядной организации и местные жители совместно оценили качество и темпы работ.

Подрядчик уже демонтировал старое асфальтовое покрытие, приступил к укладке нового полотна на проезжей части, обустройству заездных карманов и парковочных мест. Также ведется ремонт пешеходных дорожек и замена бордюрного камня.

Председатель Совета депутатов округа Сергей Матвиенко подчеркнул, что важно не просто отчитаться о работе, а услышать мнение жителей и оперативно учесть их замечания. По его словам, задача — сделать дворы удобными, безопасными и комфортными для людей.

Жители положительно оценили изменения. Одна из местных жительниц отметила, что уже уложен новый асфальт и делают парковочные карманы. Она выразила надежду, что двор станет удобным.

Преображение меняет не только внешний облик территории, но и качество повседневной жизни.