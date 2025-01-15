Депутаты проверили места для крещенских купелей в Богородском округе

Представители депутатского корпуса проконтролировали ход работ по организации мест для крещенских купаний. Всего в муниципалитете будет семь обустроенных локаций.

Подготовка к одному из главных православных праздников — Крещению Господню — идет полным ходом. Работы проверил руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Богородского округа Владимир Хватов.

Места, где можно будет окунуться в ночь с 18 на 19 января, уже определены: в Ногинске это Богоявленский собор и храм Матроны Московской, в деревне Ивашево — Троицкий храм, в селе Воскресенское — Покровский храм, в деревне Молзино — церковь иконы Божией Матери «Спорительницы хлебов». Специально оборудованы купели вне открытой воды также будут у реки Купавинка в Старой Купавне и у Каменского пруда в Электроуглях.

Купание в открытой воде в этом году будет запрещено из-за погодных условий и тонкого льда.

Найти полный список оборудованных купелей в Подмосковье можно на сайте ГУ МЧС России по Московской области.