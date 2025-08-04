Депутаты проверили капремонт домов на двух улицах в Мытищах

Участие в выезде приняли сотрудники администрации городского округа, депутаты, представители Фонда капитального ремонта, управляющей компании, подрядной организации и активные жители. Они побывали в доме № 18 на улице Чапаева и корпусе № 16 дома № 15 на Олимпийском проспекте.

В доме на улице Чапаева сейчас ремонтируют кирпичный фасад. Жители просили сохранить исторический облик фасада, и это удалось сделать. Также рабочие обшили экраны балконов и заменили козырек над объездом. Все работы здесь должны закончить до 15 августа.

В доме на Олимпийском проспекте ремонтируют крышу. Специалисты уже уложили стяжку и нижний гидроизоляционный слой. Капремонт завершат до 23 сентября.