Депутаты проверили капремонт дома в Лопатинском микрорайоне Воскресенска

Обновление дома № 30 на Центральной улице провели в рамках народной программы партии «Единая Россия». Качество работ проверили депутаты окружного совета вместе с представителями управляющих компаний и жителями Лопатинского микрорайона.

Особое внимание проверяющие уделили функционированию отопительной системы и состоянию подвала. Руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Сергей Слепов отметил, что многоквартирный дом полностью готов к зимнему периоду.

«В подвале все отлично — сухо и тепло, капитальный ремонт прошел успешно. Также пообщались сегодня с жителями дома, все довольны, а это для нас — самое главное», — сказал депутат.

Жителям Воскресенска напомнили, что при возникновении проблем с отоплением следует обращаться в управляющую компанию, обслуживающую дом. А если проблему не удается решить — в администрацию городского округа или в местную общественную приемную «Единой России» по адресу: улица Советская, дом № 16а.