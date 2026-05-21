Депутаты проверили благоустройство территорий в Мытищах

19 мая председатель совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов в рамках депутатской комиссии посетил участок, ограниченный улицами Мира, Щербакова, Пролетарской и Новомытищинским проспектом. Такие проверки проводят регулярно во время ремонтных работ и других мероприятий по улучшению городской среды.

На участке уже выполнены работы по замене тротуарной плитки, что значительно улучшило комфорт пешеходов. Параллельно с этим будет проводиться асфальтирование дорог для повышения безопасности и удобства передвижения. Кроме того, на территории планируют установить новую детскую игровую площадку, которая станет местом притяжения для детей и их родителей.

Представители депутатской комиссии, посетившие объект, высоко оценили качество уже выполненных работ.