Депутаты проверили благоустройство двора по улице Колпакова в Мытищах

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Заместитель главы городского округа Мытищи Кирилл Дунаев, председатель местного Совета депутатов Андрей Гореликов и местные жители осмотрели двор на улице Колпакова в Мытищах. Детскую игровую площадку там откроют уже 26 августа.

Депутатская комиссия проинспектировала качество работ по благоустройству дворовой территории на улице Колпакова у дома № 34 корпус 2.

Рабочие асфальтировали там проезды, тротуары и парковки. Опоры освещения сейчас меняют на оцинкованные. На детской площадке установят малые архитектурные формы, она будет полностью готова 26 августа.

«В прошлом году в нашем доме обновили фасад, а теперь еще и получим новую детскую площадку, зону отдыха и асфальтовое покрытие. Благодарю всех, кто участвует в благоустройстве нашего двора», — сказал председатель совета дома Виктор Жабин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Учеба по-новому. Что изменится в школах с 1 сентября 2024 года

Belkin Aleksey/news.ru

Фейк: ВС России по ошибке уничтожили свою же машину пехоты под Курском

Nikita Tsitsagi/news.ru

Моди мира. Зачем индийский премьер приехал в Киев

Pib /Press Information

По ком звонят санкции? Как дешевая российская рыба стала для европейцев «золотой»

Sina Schuldt/dpa

Курская битва: когда мы окончательно сосредоточились

Великая Отечественная война, Курская битва. Атака соединений 5-й Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте