Депутаты провели личный прием граждан в Мытищах

С жителями пообщались председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов и депутаты партии «Единая Россия».

На встрече отметили, что сейчас для народных избранников в приоритете стоят вопросы, связанные с поддержкой бойцов СВО и их семей, трудоустройством переселенцев и беженцев.

«Вопрос с трудоустройством переселенцев в Московской области успешно решается. Каждый, кто обращается по этому вопросу в приемные, получает набор предложений о работе. Окончательное решение остается за заявителем, поэтому не все люди готовы принять предложение о работе», — сказал Андрей Гореликов.

Также депутаты отметили, что они будут усиливать работу по предоставлению информации о мерах поддержки для семей мобилизованных. Встречи также проведут на предприятиях округа.

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