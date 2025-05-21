Депутаты проголосовали за присвоение Люберцам звания «Город трудовой доблести»
Администрация округа продолжает работу по присвоению Люберцам звания «Город трудовой доблести». Депутаты Совета депутатов единогласно поддержали эту инициативу.
Как рассказал глава Люберец Владимир Волков, сотрудники Российской академии наук выдали экспертное заключение о том, что связанные с городом исторические сведения имеют документальное подтверждение.
«Факты трудовой доблести и награждений трудящихся и коллективов промышленных предприятий Люберец во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов отражены в нормативных актах, прессе военных лет и других источниках», — пояснил руководитель муниципалитета.
Так, за ударный труд коллектив завода имени Ухтомского многократно поощряли Наркомат минометного вооружения Советского Союза и руководство страны. Предприятие удостоили Ордена Трудового Красного Знамени 24 ноября 1942 года, а 16 сентября 1945 года наградили Орденом Ленина. За время войны завод выпустил 20 миллионов мин. Ни одно предприятие в те годы даже близко не приблизилось к этой цифре.
«Благодарю депутатов Совета депутатов округа — за инициативу проголосовали единогласно!» — сказал Владимир Волков.
Следующий этап — это поддержка на уровне Московской области.