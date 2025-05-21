Депутаты проголосовали за присвоение Люберцам звания «Город трудовой доблести»

Как рассказал глава Люберец Владимир Волков, сотрудники Российской академии наук выдали экспертное заключение о том, что связанные с городом исторические сведения имеют документальное подтверждение.

«Факты трудовой доблести и награждений трудящихся и коллективов промышленных предприятий Люберец во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов отражены в нормативных актах, прессе военных лет и других источниках», — пояснил руководитель муниципалитета.

Так, за ударный труд коллектив завода имени Ухтомского многократно поощряли Наркомат минометного вооружения Советского Союза и руководство страны. Предприятие удостоили Ордена Трудового Красного Знамени 24 ноября 1942 года, а 16 сентября 1945 года наградили Орденом Ленина. За время войны завод выпустил 20 миллионов мин. Ни одно предприятие в те годы даже близко не приблизилось к этой цифре.

«Благодарю депутатов Совета депутатов округа — за инициативу проголосовали единогласно!» — сказал Владимир Волков.

Следующий этап — это поддержка на уровне Московской области.