Депутаты приняли участие в акции «Диктант Победы» в Химках

Муниципальные депутаты Ирина Спирина, Артур Каримов, Юлия Мамай и Надежда Смирнова из Химок стали участниками исторической ации «Диктант Победы». Народные избранники прошли тестирование в школах № 14, № 26 и № 29.

По словам Надежды Смирновой, «Диктант Победы» — это самая массовая и масштабная акция на знание истории Великой Отечественной войны, с каждым годом все больше участников присоединяются к ней.

«В этом году один из блоков вопросов посвятили специальной военной операции. Считаю это очень важным нововведением», — добила она.

«Диктант Победы» проводят для повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи.

Как рассказал Артур Каримов, в этом году акцию провели на 35 тысячах площадок по всей России и в 89 странах мира. Участники проходили тестирование и в онлайн-формате.