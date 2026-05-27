Депутаты поздравили выпускников на последних звонках в школах Химок

Последние звонки прошли во всех школах Химок 26 мая. Муниципальные депутаты поздравили выпускников на торжественных линейках в школе «Перспектива», лицее № 7, школе «Триумф» и школе № 29.

В школе «Перспектива» почетным гостем стала депутат Ирина Спирина. Она напомнила, как быстро пролетели школьные годы, и обратилась к выпускникам с напутствием о взрослом выборе и ответственности.

«Впереди — долгий и взрослый путь, где вас ждут важные решения и амбициозные задачи. Я искренне желаю, чтобы любой ваш выбор оказался правильным, а каждый шаг — уверенным. Главное — ничего не бояться. Будьте открыты всему новому, дерзайте, и мир обязательно ответит вам взаимностью!» — пожелала школьникам Ирина Спирина.

Выпускников лицея № 7 поздравил муниципальный депутат Валентин Герасимов. Он подчеркнул важность сохранения связи с родным городом и благодарности учителям.

«Надеюсь, вы навсегда сохраните в сердцах теплоту к учителям, которые вели вас за руку все эти годы. Желаю вам найти свое истинное призвание и получить профессию мечты. Мы, старшее поколение, очень ждем вас после учебы обратно в Химки и будем искренне гордиться вашими успехами на благо нашего общего дома», — отметил Валентин Герасимов.

В школе «Триумф» бал по традиции прошел на площади перед Центральной детской школой искусств. Директор ЦДШИ и депутат Инна Монастырская тепло встретила выпускников.

«Мне вдвойне приятно видеть вас здесь, ведь когда-то я и сама была ученицей. Глядя на ваши серьезные лица, я понимаю: вы готовы к созиданию. Помните одну важную вещь: к успеху не существует лифта, на его вершину нужно подниматься самостоятельно по ступеням собственного опыта и труда. Пусть этот подъем будет ярким и успешным!» — сказала Инна Монастырская.

В школе № 29 выпускников провожала в самостоятельную жизнь директор и муниципальный депутат Наталья Каныгина.

«Казалось бы, только вчера вы впервые переступили порог школы, а сегодня вы уже совсем взрослые. Последний звонок — это старт нового этапа, полного открытий и побед. Пусть каждый из вас будет по-настоящему счастлив и успешно сдаст экзамены. Идите по жизни с песней и никогда не забывайте свою родную школу!» — напутствовала Наталья Каныгина.

Школьное обучение в этом году в Химках завершают 4861 ученик 9-х и 11-х классов. Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов добавил, что после торжеств, уже на следующей неделе, для выпускников начнется основная волна экзаменов.

