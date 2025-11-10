Депутаты поздравили ветеранов органов внутренних дел в Воскресенске

Профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел отмечают в России 10 ноября. Депутат окружного совета Андрей Баранов вместе со сторонниками партии «Единая Россия» навестил ветеранов ОВД Людмилу Миронову и Евгению Михайлову.

Ветеранам вручили памятные подарки и букеты цветов. Депутаты поблагодарили Людмилу Миронову и Евгению Михайлову за многолетний вклад в обеспечение безопасности и правопорядка, а те, в свою очередь, поделились с гостями воспоминаниями о службе и тонкостях профессии.

Андрей Баранов отметил, что ветераны органов внутренних дел служат для всех примером чести и преданности своему долгу. Их опыт и знания бесценны для воспитания молодых кадров и укрепления правопорядка в стране. «Подобные мероприятия — это не просто дань уважения прошлому, но и важный вклад в формирование патриотического сознания и укрепление связи поколений», — подчеркнул депутат.

«Единая Россия» намерена и дальше оказывать всяческую поддержку ветеранам органов внутренних дел.