Депутаты поздравили с окончанием учебного года выпускников школ в Химках

В школах Химок прошли торжественные линейки, посвященные празднику последнего звонка. 26 мая мая выпускников девятых и одиннадцатых классов поздравили депутаты городского округа, пожелав им успехов на экзаменах и в выборе жизненного пути.

В лицее № 10 и школе № 14 депутат Химок Юлия Мамай обратилась к ребятам с напутственными словами и пожелала уверенно идти к своим целям.

«Последний звонок — это очень трогательный и волнительный день. Позади школьные годы, впереди — экзамены, поступление, взрослая жизнь. Я желаю вам не бояться ошибок, верить в себя и помнить, что ваши учителя и родители всегда будут вашей опорой. Пусть каждый из вас найдет свое призвание и станет счастливым. А главное — оставайтесь людьми с большим сердцем и любите свою Родину», — отметила Юлия Мамай.

Депутат Надежда Смирнова поздравила выпускников лицея № 15 и школы № 14, подчеркнув, что этот день останется в памяти ребят на всю жизнь. Лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин пожелал выпускникам школы «Лидер» смелости в достижении целей и веры в свои силы.

В школе «Флагман» на линейке выступил депутат, директор учебного заведения Евгений Иноземцев. «Запомните: школа не заканчивается вместе со звонком. Знания, дружба и ценности, которые вы здесь получили, останутся с вами навсегда. Желаю вам найти свой путь, быть достойными гражданами своей страны и никогда не забывать родные стены», — отметил он.

В программу линеек входили выступления младшеклассников, вальс выпускников, церемония вручения цветов учителям. После официальной части многие выпускники запускали воздушные шары и делали общие фотографии. В этом году из химкинских школ выпускаются 3414 девятиклассников и 1447 одиннадцатиклассников.