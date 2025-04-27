Депутаты передали подгузники в детский центр имени Рошаля в Красногорске

Помимо этого, в сборе помощи для малышей участвовала мама четверых детей, член партии Марина. Гигиенические средства помогут сделать пребывание юных пациентов в медицинском центре более комфортным. Врачи, сотрудники учреждения и родители детей поблагодарили сторонников «Единой России».

«Мы верим, что помочь может каждый, и такие жесты поддержки делают нашу жизнь лучше. Спасибо всем неравнодушным людям за их вклад в заботу о здоровье детей!» — сказали представители детского клинического центра имени Леонида Рошаля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что больницы Подмосковья оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 году. По его словам, оборудование позволяет проводить сложные операции под рентген-контролем, давая врачу возможность наблюдать за процессом в режиме реального времени с разных ракурсов.