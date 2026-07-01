Депутаты оценили развитие экопарка в Дмитровском округе

29 июня депутаты Государственной думы и Московской областной Думы от «Единой России» Денис Кравченко и Марина Шевченко посетили экопарк «Рождествено». Они осмотрели территорию, обсудили перспективы развития и поддержку фермерских инициатив.

Перед осмотром парламентарии встретились с трудовым коллективом, обсудили текущие вопросы работы предприятия. Затем собственник экопарка Иван Юрко устроил для гостей экскурсию.

На нескольких гектарах расположены более 20 гостевых домов, банный комплекс с сосновыми и кедровыми банями-бочками. Особой популярностью пользуется семейный дом-баня с кухней-гостиной и верандой в лесном массиве. В центре экопарка — пруд для рыбалки с осетрами, карпами и форелью, работает собственная ферма и магазин фермерских продуктов. Для мероприятий оборудованы два шатра.

На 100 гектарах здесь выращивают растения для озеленения Москвы и Подмосковья. Депутаты обсудили с собственником планы развития, осмотрели форелевое хозяйство, домики и пруд для платной рыбалки. Денис Кравченко отметил, что поражает уровень организации, масштаб и энтузиазм владельца.

Развитие экотуризма и поддержка фермерских хозяйств — важные направления, которым депутаты уделяют постоянное внимание. Они продолжат работать над созданием условий для таких инициатив и поддерживать профессионалов-фермеров.​​