Депутаты отработали 370 заявок от жителей Химок с января

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Депутаты Химок приняли в работу 370 обращений жителей с начала года. Заседание фракции партии «Единая Россия» прошло при участии депутата Мособлдумы Михаила Раева и председателя муниципального Совета депутатов Сергея Малиновского.

Народные избранники обсудили во время встречи работу с жителями округа, реализацию Народной программы и подвели итоги деятельности общественной приемной.

«Подвели с коллегами промежуточные итоги и обсудили планы на ближайшее будущее. Также поговорили о мерах поддержки для населения, реализуемых на территории нашего округа. В том числе — о помощи участникам спецоперации и их семьям», — поделился муниципальный депутат Александр Васильев.

Попасть на прием к депутату может любой. Чтобы записаться на встречу, нужно предварительно позвонить по телефону: +7 (495) 793-50-55.

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