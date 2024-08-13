Депутаты областной Думы поздравили работников авиакорпорации из Балашихи

Сотрудникам корпорации «Рубин» городского округа Балашиха вручили благодарственные письма, почетные грамоты и знаки «За труды». Депутаты областной Думы поздравили их с Днем Воздушно-космических сил, Днем авиастроителя и Днем воздушного флота России.

Торжественное мероприятие, посвященное предстоящим праздникам, провели в авиакорпорации «Рубин». С Днем Воздушно-космических сил, Днем авиастроителя и Днем воздушного флота России коллектив компании поздравили депутаты Московской областной Думы.

«Я лично внимательно слежу за ситуацией в области военно-космических сил, потому что служил 22 года в военно-воздушных силах, и мне все это близко. Испытываю гордость за наше авиастроение, в котором есть ваш вклад», — сказал депутат Владимир Шапкин.

От имени главы Балашихи сотрудников «Рубина» поблагодарила и Ирина Шведова. Она вручила почетные грамоты и благодарственные письма 15 работникам авиакорпорации.

«Благодаря усердию, трудолюбию, самоотдаче работников предприятие процветает. Мы гордимся тем, что такое предприятие в Балашихе работает!» — отметила заместитель главы городского округа Балашиха.

Корпорация «Рубин» существует с 1946 года как 279-й опытный завод Министерства авиационной промышленности СССР. Здесь создали более полуторатысяч изделий и систем авиационного назначения.

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