Депутаты Мытищ утвердили порядок собраний жителей

Совет депутатов городского округа Мытищи на заседании 16 апреля утвердил порядок назначения и проведения собраний жителей. Народные избранники также внесли правки в ранее принятые решения и дали названия элементам планировочной структуры за пределами населенных пунктов.

Заседание прошло под руководством председателя Совета Андрея Гореликова. Депутаты заслушали отчет Контрольно-счетной палаты округа. Все вопросы повестки были рассмотрены и приняты.

Андрей Гореликов подвел итоги встречи. Он отметил, что работа в округе идет непрерывно по всем направлениям. Апрель традиционно становится месяцем наведения порядка после зимы.

«В наших силах сделать наш округ еще чище, еще лучше и комфортнее для проживания», — заявил председатель Совета.

Он пригласил коллег и жителей выйти на уборку территории 25 апреля.

Следующее заседание Совета депутатов запланировано на 21 мая.