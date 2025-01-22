Депутаты Мытищ проверили детскую площадку в Тайнинском парке

Выездная проверка детской игровой площадки, расположенной в Тайнинском парке, прошла в рамках проекта «Единой России» «Городская среда». Местный координатор Андрей Гореликов и активисты партии проинспектировали содержание и безопасность объекта.

Особое внимание при проверке было уделено состоянию инфраструктуры и оборудования, а также безопасности игровых зон для детей. Проверялись наличие сертификатов на оборудование, чистота и порядок на площадке, целостность конструкций.

Результаты инспекции показали, что нарушений не обнаружено. «Игровая площадка находится в хорошем состоянии, что говорит о своевременном и качественном уходе за ней», — отметил Андрей Гореликов. Он назвал это важным показателем заботы о безопасности детей и их комфорте в общественных местах.

Члены «Единой России» продолжают внимательно следить за состоянием инфраструктуры в Мытищах, включая детские площадки. Целью проекта является обеспечение безопасных и комфортных мест для игр и отдыха детей.