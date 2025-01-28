Депутаты Мытищ поздравили жительницу блокадного Ленинграда

Депутаты Государственной думы пришли в гости к ветерану Валентине Денисовой в честь 81-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Женщина возглавляет Мытищинскую общественную организацию «Блокадники города-героя Ленинграда».

Валентина Денисова всю блокаду прожила в Ленинграде. Она рассказала гостям о голоде, борьбе за жизнь и свободу и о взаимной поддержке людей.

После войны в 1952 году женщина переехала в Подмосковье, где окончила педагогический институт. Далее работала 25 лет в мытищинском детском саду.

Валентина Васильевна — обладатель знака «Житель блокадного Ленинграда» и юбилейных медалей ко Дню Победы.

«Глядя на этих людей, учишься у них, как надо любить жизнь, стремиться и любить свою Родину. С праздником всех, кто сегодня с нами, а мы должны сохранить память об этом подвиге!» — отметил председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов.

Депутаты узнали, чем могут помочь Валентине Васильевне, и сделали все необходимое.