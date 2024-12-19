Депутаты Мособлдумы рассмотрят 115 вопросов в первом квартале 2025 года
План работы на первый квартал 2025 года приняли на 101-м заседании Мособлдумы. В него вошло 115 вопросов.
Как рассказала заместитель председателя думы Лариса Лазутина, среди 115 вопросов 42 касаются рассмотрения новых законопроектов. Многие из них будут связаны с социально-экономическим развитием региона.
«Мы рассмотрим проекты законов, касающиеся развития в Подмосковье творческих индустрий, а также предпринимательской деятельности. Кроме того, в повестке — соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей Московской области», — сказала она.
Ранее Мособлдума приняла закон, по которому жители с низкими доходами смогут получить выплаты для приобретения протезов. Он вступил в силу 1 января.