Жители Подмосковья с низкими доходами смогут получить выплаты на протезы

Выплаты на приобретение протезов для жителей с низкими доходами ввели в Подмосковье. Раньше они могли получить только сами изделия. Такой закон приняли на 101-м заседании Мособлдумы.

По словам председателя комитета по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, выплаты предназначен для жителей, чьи доходы ниже трехкратной величины прожиточного минимума, которые не имеют инвалидности и нуждаются в протезах. Получить такую поддержку они смогут с 1 января 2025 года. Ожидается, что за год ее получат около четырех тысяч человек.

«Это позволит гражданам приобретать изделия в любой организации, в том числе в интернет-магазинах», — отметил Голубев.

Получить выплату также смогут те, кто обратился за бесплатной протезно-ортопедической помощью до 31 декабря.