Депутаты Мособлдумы проверят работу участковых комиссий в дни выборов

Фото: Медиасток.рф

Выборы в муниципальные Советы депутатов пройдут в 25 городских округах Подмосковья 6, 7 и 8 сентября. Работу участковых комиссий проверят депутаты Мособлдумы.

«Будем с коллегами смотреть, как организована работа участковых комиссий, все ли требования законодательства соблюдены. Главная задача любых выборов — чтобы они прошли легитимно и честно, чтобы все желающие смогли выразить свою гражданскую позицию», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

На всех участках будут работать наблюдатели от общественных организаций и политических партий, за порядком будут следить представители правоохранительных органов.

Жители Подмосковья могут проголосовать, не выходя из дома. Сделать это можно на Портале дистанционного электронного голосования ЦИК России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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