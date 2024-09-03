Депутаты Мособлдумы проверят работу участковых комиссий в дни выборов

Выборы в муниципальные Советы депутатов пройдут в 25 городских округах Подмосковья 6, 7 и 8 сентября. Работу участковых комиссий проверят депутаты Мособлдумы.

«Будем с коллегами смотреть, как организована работа участковых комиссий, все ли требования законодательства соблюдены. Главная задача любых выборов — чтобы они прошли легитимно и честно, чтобы все желающие смогли выразить свою гражданскую позицию», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

На всех участках будут работать наблюдатели от общественных организаций и политических партий, за порядком будут следить представители правоохранительных органов.

Жители Подмосковья могут проголосовать, не выходя из дома. Сделать это можно на Портале дистанционного электронного голосования ЦИК России.

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