Депутаты Мособлдумы проверили качество капремонта детской больницы в Люберцах

В детской больнице Московского областного центра охраны материнства и детства начался монтаж внутренних перегородок и капитальный ремонт кровли. Депутаты Московской областной думы Лидия Антонова и Дмитрий Дениско обошли здание медучреждения и проверили качество выполняемых работ.

Масштабную реконструкцию центра проводят благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева и Народной программе «Единой России». Завершить работы планируют в 2027 году.

«Во время капитального ремонта подрядчик полностью заменит инженерные коммуникации, обновит фасад, входную группу. После реновации для маленьких пациентов обустроят двухместные палаты с индивидуальным санузлом, расширят отделение реанимации», — поделился Дмитрий Дениско.

Работы выполняют строго по графику. Сейчас ремонт проводят в левой части стационара.

«В рамках реализации проекта вдвое увеличится число операционных, их станет шесть. Это позволит проводить больше сложных хирургических вмешательств», — отметил исполняющий обязанности главного врача Московского областного центра охраны материнства и детства, главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Московской области Александр Григорьев.

До конца 2025 года в городском округе Люберцы построят и капитально отремонтируют 16 социальных объектов.