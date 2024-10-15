Депутаты Мособлдумы проверили ход строительства поликлиники в Ногинске

В Ногинске строят новую поликлинику. Специалисты уже провели часть работ. Депутаты Мособлдумы и Богородского округа проверили объект и пообщались с подрядчиком.

На площадке работают 70 человек рабочего персонала и семь единиц техники. Завершен первый блок из трех.

«Ведется работа по возведению монолитных стен второго и третьего блока подвальной части и бетонированию перекрытий первого блока. В ближайшее время выходим на первый этаж. Параллельно — гидроизоляция фундамента вокруг здания с частичной засыпкой», — рассказал руководитель проекта Евгений Ковалев.

Работы идут по плану без отставаний. Через неделю планируют возведение внутренних перегородок в здании и работы с инженерными системами.

«Часто в процессе строительства возникают те или иные вопросы, которые надо решать. Естественно, все этапы нужно контролировать с самого начала, еще на стадии фундамента. Для Ногинска — это очень важный объект», — сказал депутат Московской областной думы Владимир Пекарев.

Новое медучреждение рассчитано на 500 посещений в смену. По плану объект должны сдать в конце 2025 года.