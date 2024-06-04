Депутаты Мособлдумы передали подарки пациентам больницы в Балашихе

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Пациентам детского отделения филиала № 3 балашихинской больницы в микрорайоне Железнодорожный подготовили развлекательную программу и передали в «Добрую комнату» детские книжки, пазлы, альбомы и фломастеры.

Проект «Добрая комната» реализуется в Подмосковье с 2019 года. Он направлен на создание условий для комфортного пребывания детей в медицинских учреждениях Московской области.

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

«Это одна из первых „Добрых комнат“, которую мы открыли в Балашихе. Здесь были разрисованы стены, закуплена мебель, телевизор, по которому показывают мультики», — добавил депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. В Подмосковье откроют десять поликлиник, 12 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре станции скорой помощи.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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