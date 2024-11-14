Депутаты Люберец рассмотрели проект бюджета на 2025 год

Очередное заседание совета депутатов городского округа состоялось в Люберцах. Главной темой для обсуждения был бюджет муниципалитета.

Временно исполняющий обязанности начальника финансового управления администрации Люберец Наталья Абрамова рассказала, что на будущий год по прогнозу доходы бюджета могут составить 23 миллиарда 491 миллион рублей, а расходы — 24 миллиарда 241 миллион рублей. Объем расходов по сравнению с текущим годом увеличился на 3 миллиарда 103 миллиона рублей.

Таким образом дефицит бюджета в будущем году составит 750 миллионов рублей. «Это составляет 8,1% к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений», — объяснила Наталья Абрамова.

По ее словам, бюджетные средства тратятся на 18 муниципальных программ, и на долю программных приходится 98,9% всех расходов.

По итогам заседания депутаты приняли проект решения «О бюджете городского округа Люберцы на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» за основу.

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