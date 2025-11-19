Депутаты Королева приступили к рассмотрению проекта бюджета на 2026–2028 годы

На заседании Совета депутатов городского округа Королев 19 ноября был принят к рассмотрению проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Основными приоритетами остаются финансовая устойчивость, выполнение обязательств, социальная направленность и реализация мероприятий, направленных на достижение национальных целей и стратегических планов развития города.

Проект бюджета был представлен 7 ноября 2025 года, а общие расходы на 2026 год запланированы в размере 15,3 миллиарда рублей, на 2027 год — 13,7 миллиарда рублей и на 2028 год — 14,6 миллиарда рублей соответственно. Бюджет сформирован в рамках 18 муниципальных программ.

Важное внимание уделено социальным вопросам. Так, в 2026 году расходы на социальную поддержку, образование, здравоохранение, культуру и спорт составят 14,9 миллиарда рублей, что составляет 97,5% от всех расходов бюджета.

Дальнейшая работа над проектом будет проходить в профильных комитетах и фракциях Совета депутатов. В соответствии с законодательством, проект бюджета будет вынесен на публичные слушания, которые состоятся 27 ноября в 11:00 в деловом и культурном центре «Костино». Жители города смогут внести свои предложения и замечания.

Напомним, ознакомиться с проектом бюджета можно на официальном сайте администрации города.