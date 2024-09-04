Депутаты из Подольска передали бойцам СВО запчасти для машин

Депутат Московской областной думы Павел Максимович вместе с депутатами и жителями городского округа Подольск собрал гуманитарный груз для военнослужащих специальной военной операции. Бойцы получат запасные части для машин и средства радиоэлектронной борьбы.

Жители Подольска обратились к депутату Мособлдумы Павлу Максимовичу с просьбой оказать гуманитарную помощь военным в зоне СВО. Павел Максимович вместе с местными депутатами подготовил шины, лобовые и боковые стекла и стартеры для грузовых автомобилей, а также средства радиоэлектронной борьбы для защиты от дронов.

«Сейчас время помогать. Наша гражданская консолидация и мобилизация ресурсов внесет свой вклад в победу!» — сказал Максимович.

Ранее он встретился с участниками спецоперации и их родственниками в подольском центре поддержки семей военнослужающих СВО.

Так, мать бойца Елена обратилась с вопросом о получении бесплатного земельного участка для сына, которого наградили орденом Мужества. Павел Максимович пообещал выдвинуть предложение о выдаче бесплатной земли участникам СВО.

Бабушка военнослужащего Антонина стеснена в средствах, а внук, находящийся на службе, не всегда может помочь. Депутат обещал оказать женщине материальную помощь.

А получившему тяжелое ранение участнику спецоперации Павлу он рассказал о льготах и выплатах.

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