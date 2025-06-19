Депутаты из Мытищ приняли участие в донорской акции

Мероприятие приурочили ко Всемирному дню донора, который отметили 14 июня и ставшим знаком признательности отзывчивым людям, готовым бескорыстно помогать другим, спасая их жизни. Участие смогли принять волонтеры из разных городов Подмосковья.

Постоянные доноры и те, кто решил впервые принять участие в важном деле спасения жизни, пришли в пункт сдачи крови Мытищинской городской клинической больницы, чтобы поддержать акцию.

Постоянный участник донорской акции — председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов и депутат, атаман Мытищинского городского казачьего общества Григорий Шаповалов, которые приехали сдать кровь и поздравить сотрудников станции переливания с Днем медицинского работника.

«В 2025 году согласно госзаданию нам предстоит заготовить 900 литров крови, а это значит, что мы должны принять более 2000 тысяч доноров за год. Сегодня их количество уже перевалило за тысячу», — рассказала заведующая Людмила Дмитричева.

Людмила Николаевна отметила, что выросло и количество молодых людей, которые хотят стать донорами. Причем, стремятся поучаствовать в сдаче крови люди не только из городского округа Мытищи, но и из Королева, Пушкино и других ближайших городов. Донорские акции, в которых активное участие приняли предприятия и организации округа продолжатся.

Единоразовая донация — это взятие около 450 миллилитров крови. Звание «Заслуженный донор» в Мытищах носят более 200 человек.