Депутаты из Мытищ отправили электрооборудование бойцам СВО

Депутаты партии «Единая Россия» в Мытищах собрали помощь для бойцов СВО. Материалы для оснащения позиций отправили на передовую.

Гуманитарную помощь бойцам отправили депутаты партии «Единая Россия» Григорий Шаповалов и Евгений Коваленко. Необходимые материалы помогут обеспечить стабильное электроснабжение на позициях и создать более комфортные условия для бойцов.

Отправили в гуманитарном грузе самонесущий изолированный провод для штурмовиков мотострелкового полка, кабель и распределительные коробки.

Жители Мытищ и общественники регулярно собирают гуманитарные грузы, чтобы обеспечить наших бойцов необходимым оборудованием и материалами.

Напоминаем, что гуманитарную помощь можно оказать в местном отделении «Единой России» в доме № 37 на улице Мира.

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