Депутаты из Люберец во время визита в зону СВО передали бойцам гумпомощь

Депутаты городского округа Люберцы Дмитрий Коровкин и Вячеслав Калинин посетили Донецк, Луганск и передовую. Они доставили военнослужащим гуманитарную помощь.

Поездку организовали по инициативе жителя Люберец, ветерана СВО Александра Кулагина и Евгения Лепешкина, который также покупал гумпомощь. Для бойцов подготовили генераторы, инструменты, медикаменты, носилки, средства личной гигиены, маскировочные сети, нашлемники, бронежилеты, рации, средства радиоэлектронной борьбы и окопные свечи, а также около 1,5 тонн продуктов.

«Передали все, что необходимо для достижения поставленных целей СВО. Благодаря общим усилиям помощь попала к командиру военной части», — рассказал Вячеслав Калинин.

Откликнулись на призыв о помощи также секретарь местного отделения «Единой России», глава Люберец Владимир Волков, его заместитель Андрей Сыров, члены спортклуба «Авиатор», сотрудники Центра поддержки участников СВО «Защитники Отечества», депутат Люберец Дмитрий Сухов, работники благотворительного фонда «Домашний очаг», а также сотрудники компаний «Норд Стрим» и «Жуковяз», жители Рязанцев, Богданов, Зюзь и другие активисты.

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