Депутаты и волонтер СВО посетили лакокрасочный завод в Солнечногорске

Волонтер СВО, чемпион России и мира по смешанным единоборствам Александр Зарубин, помощник депутата Госдумы и общественный деятель Никита Махнач, а также председатель Совета депутатов Марина Веремеенко посетили предприятие по производству лакокрасочных материалов «Фарбраум» в Солнечногорске. Экскурсия прошла 24 июля.

Генеральный директор компании Тимур Битохов провел экскурсию по производству и лабораторному комплексу, где происходит полный цикл разработки и испытаний. Он рассказал о планах модернизации и увеличения объема продукции. Сейчас предприятие выпускает до восьми тонн лакокрасочных материалов строительной категории в сутки, на производстве работают 35 человек — химики, технологи, менеджеры.

Посетители отметили экологичность производства, собственные лабораторные разработки, уникальные патентные решения и высокий уровень подготовки сотрудников.

«Какие условия созданы для людей, которые здесь трудятся, заслуживает высшей оценки. Пообщались с трудовым коллективом, услышали, какие есть сложности. Будем работать вместе, помогать», — отметил Александр Зарубин.

Гости обсудили с руководством поддержку строительной отрасли в регионе, импортозамещение, планы по развитию, а также меры поддержки, которые предоставляет правительство Московской области, и наметили механизмы стимуляции сбыта.