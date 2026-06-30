Депутаты и ветеран СВО проверили доступную среду в Домодедове

Выездной мониторинг доступности городской инфраструктуры для маломобильных людей состоялся в микрорайоне Северном 25 июня. Проверка прошла в рамках проекта «Единой России» «Единая страна — доступная среда».

Депутат Государственной думы Михаил Терентьев, муниципальный координатор проекта Юлия Терещенко, представители администрации городского округа и Министерства социального развития Подмосковья вместе с ветераном СВО Петром Климчуком, который передвигается на коляске, прошли по городу. Был исследован маршрут от места жительства бойца до социально значимых объектов — магазина, банка, остановки общественного транспорта и спортивного комплекса «Авангард».

Во время проверки обращали внимание на наличие и фактическое состояние элементов доступной среды: пандусов, адаптированных светофоров, тактильных указателей, кнопок вызова персонала и других средств, призванных обеспечить маломобильным гражданам комфортное и безопасное передвижение.