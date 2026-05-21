Депутаты и общественники проверили школьное питание в Мытищах

19 мая представители депутатского корпуса и общественности проинспектировали качество питания в школе № 14. Участники выездной депутатской комиссии по образованию оценили условия в школьной столовой и пообщались с учителями, учениками и их родителями.

Школа № 14 предоставляет бесплатное питание для 735 учеников. Общее количество учащихся — 1180 детей. Завтраки предоставляются всем ученикам с первого по четвертый класс, а дети из льготных категорий получают бесплатные завтраки и обеды. Дополнительно в школе организовано питание за счет средств родителей. Стоимость обедов для младших классов составляет 160 рублей, а для старшеклассников — 162 рубля, что обусловлено разницей в размере порций и калорийности. Школа также учитывает индивидуальные потребности детей с медицинскими показаниями, например аллергией или необходимостью диетического питания. В таких случаях они могут приносить еду из дома, но при этом обязательно должна быть справка от врача с рекомендациями.

В ходе встречи с представителями компании, ответственной за организацию питания в школах и детских садах Мытищ, было акцентировано внимание на сбалансированности детского меню.

«Оно разрабатывается с учетом потребностей детей, исключая вредные добавки, и ежегодно корректируется. Например, в текущем году вместо салатов предлагаются овощные нарезки. Строгое соблюдение температурных режимов и контроль на всех этапах производства гарантируют качество питания. Меню циклично и повторяется каждые 10 дней», — сообщил помощник руководителя «РСК» Николай Проскуряков.

Питание в школах Московской области готовится в строгом соответствии с санитарными нормами и технологическими процессами.

«Питание в школах — не второстепенный вопрос, а ключевой приоритет. Дети достойны лучшего», — отметила первый заместитель председателя совета депутатов Наталья Гречаная.