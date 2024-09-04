Юным жителям Химок подарили игрушки в память о создателе Чебурашки

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Муниципальные депутаты Химок Надежда Смирнова и Юлия Мамай провели акцию в Юбилейном сквере. Они подарили детям воздушные шары и игрушки в память о создателе Чебурашки.

Акцию провели в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«В этом году мы вспоминаем легендарного режиссера-мультипликатора Леонида Шварцмана. Именно он подарил нам образ „ушастого друга“, который покорил наши сердца. Поэтому хотелось почтить память выдающегося человека, а также подарить детям радость, которую давал нам классик советской и российской анимации», — рассказала Смирнова.

Муниципальный депутат Юлия Ишкова тоже присоединилась к акции. Она встретилась мальчиком Матвеем и его папой и вручила им памятные подарки.

«У них в семье непростая жизненная ситуация. Мужчина один воспитывает ребенка, который очень любит Чебурашку. Поэтому я решила подарить юному химчанину частичку добра и хорошего настроения, вручив игрушку, раскраску и апельсины», — поделилась она.

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