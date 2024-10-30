Депутаты из Химок организуют экскурсию для волонтеров клуба «Любимый сад»

Депутат Мособлдумы Михаил Раев поддержал инициативу жителей по организации экскурсионной поездки. С подобной просьбой через центр объединения гражданских инициатив «Единые» обратилась руководитель клуба «Любимый сад» Татьяна Смирнова.

Михаил Раев обсудил с руководителем клуба детали поездки: интересные маршруты и количество желающих.

«На протяжении года участники клуба „Любимый сад“ трудились над озеленением территории Химкинской клинической больницы, а также регулярно собирали и передавали гуманитарную помощь для бойцов СВО и продолжают работу в данном направлении», — отметил депутат Михаил Раев.

Отметим, что обратиться с инициативой или за поддержкой жители могут по адресу: проспект Мельникова, дом № 12, или по номеру телефона горячей линии — 8 (916) 683-08-27. График работы: по будням с 9:00 до 18:00.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».