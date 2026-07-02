Депутаты «Единой России» посетили питомник «Вашутино» в Химках

Выездная встреча на территории «Питомника Вашутино» состоялась в Химках. Депутаты от «Единой России» и активисты «Молодой гвардии» округа познакомились с работой предприятия по выращиванию декоративных и плодовых культур и обсудили перспективы его развития.

Гости в рамках партийного проекта «Российское село» осмотрели производственные участки, узнали особенности выращивания посадочного материала и обсудили, какие меры помогут нарастить объемы производства и расширить ассортимент растений.

Особое внимание уделили обновлению технической базы, увеличению производственных мощностей, поддержке местных сельхозпроизводителей и вовлечению молодых специалистов. Эти направления позволят питомнику и дальше активно участвовать в благоустройстве округа и формировании комфортной городской среды.

«Это не просто предприятие, а важная часть нашей городской экосистемы. С каждым годом наши парки и дворы становятся комфортнее и красивее. Важно не только сохранять, но и развивать потенциал предприятия и фермерского хозяйства в целом», — поделился депутат Химок, директор «Питомника Вашутино» Глеб Демченко.

«Питомник Вашутино» уже сегодня — один из ключевых участников озеленения округа, а его дальнейшее развитие поможет сделать Химки еще зеленее, уютнее и комфортнее для жителей.