Депутаты «Единой России» посетили инженерную школу в Дмитрове

Депутаты Государственной думы Денис Кравченко и Московской областной думы Марина Шевченко побывали с визитом в Инженерной школе в Дмитрове. Представители «Единой России» побеседовали с преподавательским коллективом и обсудили перспективы дальнейшего развития школы.

Директор школы Наталья Бражникова показала гостям спортивный и актовый залы, современные аудитории, а также школьный технопарк «Кванториум», где дети в игровой форме изучают искусственный интеллект, беспилотную авиацию, лазерные технологии, программирование, 3D-моделирование и многое другое.

Денис Кравченко рассказал, что на встрече договорились о переговорах с индустриальными партнерами, в том числе с «Роскосмосом» и «Росатомом», о дополнительном оснащении школы современным оборудованием и создании новых профильных классов.

«Дмитровская инженерная школа — замечательное учреждение. Я помню, как пять лет назад мы собирали наказы от избирателей, и у жителей было пожелание создать такое флагманское, профориентационное учебное заведение. Очень здорово, что есть результат. Здесь ты попадаешь как будто в будущее», — поделился впечатлениями парламентарий.